facebook_pixel
    05 ноября 2020, 22:08

    Умер экс-солист Uriah Heep Кен Хенсли

    Анастасия Кукова

    На 76-м году жизни в собственном доме скончался клавишник, гитарист и композитор Кен Хенсли. Наибольшую известность он получил, выступая в составе рок-группы Uriah Heep.
    Умер экс-солист Uriah Heep Кен Хенсли

    О его смерти в Facebook его брат Тревор Хенсли, но не сообщил ее причину.

    «Пишу с тяжелым сердцем, чтобы сообщить вам, что мой брат Кен Хенсли мирно умер в среду вечером. Его красавица жена Моника была рядом с ним и создавала ему комфорт в те последние минуты, что он был с нами», — написал Тревор Хенсли.

    Он добавил, что Кен Хенсли будет кремирован во время частной церемонии и похорон, которые состоятся в Испании. Присутствовать будут только самые близкие люди.