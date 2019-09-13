HBO и Netfliх предложили снимать кино в России

Синепозиум Международной ассоциации кинокомиссий (AFCI Cineposium 2019) начался в России. Форум принимает Санкт-Петербург, а официальным партнером события стала соцсеть «ВКонтакте».

Россия впервые приняла конференцию такого масштаба. Она объединила более сотни участников, в том числе представителей киностудий. В Петербург приехали делегаты от Netflix, HBO, Legendary, Blumhouse, PlayStation Productions и других. В рамках официальной программы мероприятия собравшимся рассказали о преимуществах России как локации для съемок. Также были представлены ведущие продакшен-студии страны.

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Пользователи «ВКонтакте» получат возможность увидеть интервью со многими знаменитостями. В частности, с продюсером фильмов «Безумный Макс» и «Планета обезьян» Иэном Смитом, старшим вице-президентом HBO Джеем Роу и вице-президентом PlayStation по маркетингу Асадом Кизилбашем.

Официальная часть Cineposium продлится два дня: 13 и 14 сентября. Вечером воскресенья гости соберутся в Доме Зингера на Невском проспекте на вечеринку и фуршет, посвященные окончанию деловой части встречи.