«Хатико» из Уханя три месяца ждал умершего от COVID-19 хозяина в больнице

История Хатико повторилась в китайском Ухане. Преданный пес несколько месяцев ждал своего хозяина в больнице. Мужчина скончался от COVID-19, а собака надеялась на его возвращение.

Местного жителя госпитализировали еще в феврале, сообщило издание Oriental Daily News. Питомца он привез с собой, и в итоге животное осталось одиноким.

Территорию больницы собака отказывалась покидать около трех месяцев. Заботу о нем взяла на себя хозяйка небольшого магазина, который располагался в медицинском центре. Женщина назвала четвероногого друга Сяо Бао, что в переводе звучит как «Маленькое сокровище».

В апреле она хотела забрать осиротевшего питомца домой, но тот дал понять, что намерен остаться в клинике.

В мае больница обратилась в местный приют, чтобы найти собаке новый дом. Из-за правил медицинской организации животное больше не могло оставаться на ее территории. Сяо Бао сначала испугался чужаков, но у людей получилось найти к нему подход и увести с собой.

Пес по кличке Хатико породы акита-ину является в Японии символом верности и преданности. Он девять лет приходил на железнодорожную станцию встречать хозяина, который скончался от инсульта и не вернулся домой.