Хасиды ушли с украинской границы и оставили после себя свалку

Источник фото: МВД Украины

«Постепенное уменьшение иностранцев в этом месте мы начали фиксировать утром. Их количество рядом с нашей границей в течение дня стремительно уменьшалось», — приводит сайт слова председателя Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко.

Он отметил, что хасидам каждый день объясняли, что через границу их не пропустят из-за пандемии коронавируса. Дейнеко подчеркнул, что они сами знали об этом с самого начала. Сайт МВД опубликовал фото, на которых видно, что паломники оставили после себя настоящую свалку. Они вернулись в Белоруссию.

Первые хасиды пришли к пункту пропуска Новые Яриловичи в понедельник, 14 сентября. За пять дней их скопилось более тысячи человек. Они хотели посетить священный для них город Умань в канун еврейского Нового года (Рош Ха-Шана). Белорусский Красный Крест и еврейские организации Украины предоставили паломникам палатки, воду и пледы. Через границу их так и не пропустили.