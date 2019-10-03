Убийцы называли Хашукджи жертвенным животным. Новые подробности преступления

Саудовский журналист Джамал Хашукджи пропал год назад после визита в консульство Саудовской Аравии. Колумниста The Washington Post убила специально присланная для этого группа. Расчленение тела поручили профессиональному патологоанатому, а следы преступления вымыли химическими растворами.

В здание консульства Хашукджи вошел 2 октября 2018 года, напомнила Русская служба «Би-Би-Си». Благодаря прослушивающим устройствам, которые были установлены турецкими спецслужбами, были записаны и подготовка, и исполнение плана убийства.

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Одним из тех, кому удалось ознакомиться с ужасающей своим содержанием записью, стала британский адвокат баронесса Хелена Кеннеди.

«Жутко слышать чей-то голос, слышать страх в этом голосе и понимать, что все это происходило на самом деле», — призналась она.

Незадолго до своей гибели 59-летний Хашукджи обручился с турчанкой Хатидже Дженгиз. Пара хотела жить в Стамбуле. Чтобы пожениться, нужны были документы о разводе. Получать их журналиста направили в консульство его страны.

Когда мужчину убивали, Дженгиз ждала его на улице. У дверей саудовского консульства она простояла целый день и первой подняла тревогу. К тому моменту труп Хашукджи уже расчленили и вывезли в сумках и пакетах.

Подготовка к преступлению велась самым тщательным образом. На пол комнаты, где был задушен и зарезан журналист, постелили полиэтилен. В помещении были специальные медицинские инструменты. Предназначались они судмедэксперту и патологоанатому из Саудовской Аравии доктору Салаху аль-Тубейги. Он прибыл накануне убийства в составе группы из девяти человек.

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«Он [аль-Тубейги] говорил о том, как проводит вскрытие. Слышно было, что они смеются», — пересказала Хелена Кеннеди часть разговора с Махером Абдулазизом Мутребом, который, как предполагается, руководил операцией.

Доктор был в курсе, что ему предстоит сделать, и отнесся к деталям операции весьма скептически.

«Впервые жизни мне придется резать [труп] прямо на полу. Даже если ты мясник, ты подвешиваешь тушу, чтобы ее разделать», — заметил саудовский патологоанатом. Между собой убийцы назвали Хашукджи «жертвенным животным».

Две недели после исчезновения журналиста турецких следователей не допускали на территорию консульства. Когда сотрудникам правоохранительных органов все же разрешили осмотреть здание, то никаких следов колумниста The Washington Post там уже не было.

«Единственное логическое заключение, которое здесь может быть: место преступления было тщательно обработано специальными химическими средствами» — подчеркнула правозащитница и спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Каламар.