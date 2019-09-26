Хасан Рухани повысил требования к новой ядерной сделке с США

Выступая на Генассамблее ООН, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что США «заплатят больше» за любое соглашение, выходящее за рамки ядерной сделки 2015 года, от которой отказался Вашингтон.

Как стало известно агентству Reuters, Рухани также решительно опроверг возможность встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях ассамблеи. С ее трибуны он предупредил мировых лидеров о том, что регион Персидского залива находится на грани взрыва. По мнению иранского президента, малейшая ошибка приведет к разжиганию большого пожара.

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Рухани также подчеркнул, что никаких переговоров под давлением не будет, и напомнил, что США наложили санкции на китайские компании, перевозившие иранскую нефть несмотря на запрет Вашингтона.

Конфронтация между США и Ираном усилилась с 2018 году, когда Трамп отказался от ядерной сделки с Тегераном, и ввел санкции, навредившие экономике исламской республики.

Американский резидент хотел выйти за рамки договора 2015 года, чтобы заморозить ядерную программу Ирана по созданию баллистических ракет.

«Если вы хотите большего, если вам требуется больше, то вы должны отдавать и платить больше», — сказал Рухани, но не раскрыл подробностей своих требований.

Выступая в ООН накануне, Трамп отметил, что путь к миру все еще существует, и Рухани также оставил шанс на дипломатическое решение конфликта. Он добавил, что в случае отмены санкций Вашингтон сможет присоединиться к ядерным переговорам между Ираном и другим державам.

Источник в иранской делегации сообщил агентству, что Франция и Великобритания призывали Рухани встретиться с Трампом во время Генассамблеи. Но шансы изначально были равны нулю.

Переговоры начнутся только в том случае, если Вашингтон отменит санкции и положит конец несправедливому давлению на Иран.