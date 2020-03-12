Харви Вайнштейн лег в больницу вскоре после вынесения приговора
Продюсера Харви Вайнштейна положили в больницу из-за проблем с сердцем. Это произошло через несколько часов после того, как его приговорили к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие, сообщил Reuters.
Суд проходил в Нью-Йорке. После вынесения вердикта Вайнштейна доставили в тюрьму Райкерс-Айленд. Однако через несколько часов продюсера отвезли в больницу Белвью из-за болей в груди, сообщил его представитель.
На прошлой неделе подсудимый перенес операцию в этой больнице по устранению блокады сердца. Ему вставили стент для восстановления кровообращения.
Верховный суд штата Нью-Йорк признал Вайнштейна виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу. Обвинения против успешного кинопродюсера заложили основу движения #MeToo, которое борется с сексуальными домогательствами.
Защита Вайнштейна намерена обжаловать приговор этим летом.
После этого Вайнштейна ждет суд в Калифорнии. Там его обвиняют еще в двух изнасилованиях.