Харви Вайнштейн лег в больницу вскоре после вынесения приговора

Суд проходил в Нью-Йорке. После вынесения вердикта Вайнштейна доставили в тюрьму Райкерс-Айленд. Однако через несколько часов продюсера отвезли в больницу Белвью из-за болей в груди, сообщил его представитель.

На прошлой неделе подсудимый перенес операцию в этой больнице по устранению блокады сердца. Ему вставили стент для восстановления кровообращения.

Верховный суд штата Нью-Йорк признал Вайнштейна виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу. Обвинения против успешного кинопродюсера заложили основу движения #MeToo, которое борется с сексуальными домогательствами.

Защита Вайнштейна намерена обжаловать приговор этим летом.

После этого Вайнштейна ждет суд в Калифорнии. Там его обвиняют еще в двух изнасилованиях.