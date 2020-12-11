Харрисон Форд в последний раз перевоплотится в Индиану Джонса

Компания Disney сообщила в Twitter, что студия Lucasfilm разрабатывает следующий фильм о профессоре археологии. Снимать его будет Джеймс Мэнголд, режиссер спортивной драмы «Ford против Ferrari».

Сейчас картина находится в стадии подготовки к съемкам, в режиссерском кресле Мэнголд, в главной роли Харрисон Форд. Это будет последний выход актера в роли археолога-авантюриста, отмечает Би-би-си.

Актер впервые предстал в образе бесстрашного Индианы Джонса в 1981 году. Персонаж, придуманный Джорджем Лукасом, моментально стал культовым, а фильмы полюбились зрителям за сочетание шпионской интриги, как во франшизе о Джеймсе Бонде, с американской аутентичностью. Вслед за первым фильмом «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега» последовало три сиквела: «Индиана Джонс и Храм судьбы» (1984), «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989), «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008).

О начале работы над новой частью франшизы Стивен Спилберг объявил еще в 2010-м, но не согласился занять режиссерское кресло. В 2019 году продюсер пятой части Фрэнк Маршалл рассказал, что режиссером новой картины о Джонсе будет Джеймс Мэнголд.

Харрисону Форду в 2022 году исполнится 80 лет. За роль Индианы Джонса актер неоднократно номинировался на различные премии и был отмечен «Золотым глобусом» за вклад в кинематограф.

Фильм про Индиану Джонса впервые будут снимать без Стивена Спилберга в качестве режиссера и Джорджа Лукаса как сценариста, однако первый станет исполнительным продюсером картины.