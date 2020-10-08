Харрис упрекнула Трампа в чрезмерном доверии к Путину

Американский президент Дональд Трамп предпочитает верить словам Владимира Путина, нежели собственной разведке. Об этом заявила кандидат на пост вице-президента США от Демократической партии Камала Харрис.

Камала Харрис выступила на теледебатах против вице-президента США Майкла Пенса, на которых раскритиковала действия Трампа. Трансляцию вел телеканал CNN.

«Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году и пытается делать это в 2020 году, <…> но Дональд Трамп, являющийся главнокомандующим американскими вооруженными силами, предпочитает верить на слово президенту Владимиру Путину, вопреки заявлениям американского разведывательного сообщества», — сообщила она.

Также Харрис напомнила присутствующим о том, чтобы Россия якобы предлагала боевикам, связанным с «Талибаном»*, вознаграждение за нападение на американских военных в Афганистане, передает RT. Летом об этом написала газета The New York Times, ссылаясь на источники. Камала Харрис обвинила Трампа в бездействии касательно этого вопроса. Ведь американский президент после выхода этой статьи общался с Путиным шесть раз. Она также добавила, что Джо Байден не стал бы такое спускать с рук.

*«Талибан» — организация признана террористической и запрещена в России.