Харрис обсудила с директором ВТО реформу организации

Вице-президент США Камала Харрис и гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала обсудили реформу организации. Они также договорились сотрудничать и по другим вопросам.

Об этом сообщило агентство экономических новостей «Прайм» со ссылкой на распространенное Белым домом заявление.

«Они обсудили необходимость реформ в ВТО, чтобы максимально увеличить ее эффективность на будущее», — сказано в сообщении.

Харрис и Оконджо-Ивеала договорились сотрудничать по вопросам борьбы с пандемией коронавируса и изменением климата.

При выборе нового главы ВТО Вашингтон поддержал кандидатуру 66-летней представительницы Нигерии Нгози Оконджо-Ивеалы. Ранее она занимала пост исполнительного директора во Всемирном банке.