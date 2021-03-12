Харрис обсудила с директором ВТО реформу организации
Вице-президент США Камала Харрис и гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала обсудили реформу организации. Они также договорились сотрудничать и по другим вопросам.
Об этом сообщило агентство экономических новостей «Прайм» со ссылкой на распространенное Белым домом заявление.
«Они обсудили необходимость реформ в ВТО, чтобы максимально увеличить ее эффективность на будущее», — сказано в сообщении.
Харрис и Оконджо-Ивеала договорились сотрудничать по вопросам борьбы с пандемией коронавируса и изменением климата.
При выборе нового главы ВТО Вашингтон поддержал кандидатуру 66-летней представительницы Нигерии Нгози Оконджо-Ивеалы. Ранее она занимала пост исполнительного директора во Всемирном банке.