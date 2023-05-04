Мир 04 мая 2023, 03:39 Харьковским врачам запретили уходить в отпуск из-за контрнаступления «Украина.ру»: в Харькове из-за контрнаступления власти отменили отпуска для врачей Freepik

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Больницы Харькова переводят на усиленный режим. По информации Telegram-канала «Украина.ру» по особому графику начинают работать областная клиническая больница, многопрофильная больница № 17 и 4-я больница неотложной помощи. Авторы канала предположили, что это связано с запланированным контрнаступлением.

«В Харькове из-за контрнаступления киевский режим отменил для врачей отпуска», — сказано в сообщении.

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Также по данным канала, учителям и работникам соцучрежедний предлагают бонусы к зарплате за сдачу донорской крови.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинские войска уже начали свое контрнаступление. Он сказал, что людей и снарядов у ВСУ «в безлимите». Он также обратил внимание, что участились диверсии и атаки при помощи беспилотников. Скоро контратака перейдет в активную фразу, выразил уверенность Пригожин.