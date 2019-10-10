Харьковский музыкант раскритиковал украинских военных

«Кого вы хотите победить? Почему вашего патриотизма хватает лишь на то, чтобы загнать стариков в подвалы», — задался вопросом артист.

Директор театра пояснил, что публикация сотрудника является его личным мнением, и учреждение не разделяет позицию Мальцева. Он заверил, что будет решен вопрос о лишении артиста определенных поощрений, поскольку театр не поощряет подобных демаршей.

«Наш театр всегда поддерживал единство страны, в нашей программе есть множество украинских постановок», — объяснил директор.