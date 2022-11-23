Мир 23 ноября 2022, 17:12 Харьковская и Львовская область остались без электричества после ударов Энергетики полностью отключили Харьковскую и Львовскую область от электроснабжения РИА «Новости»

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Повреждения общей системы электроснабжения Украины в результате ударов привели к аварийным отключениям света. Энергетики полностью обесточили Харьковскую и Львовскую области.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Олег Синегубов назвал отключение электроснабжения города необходимым шагом для восстановления работы. Сейчас специалисты проводят необходимые действия для возобновления поставок.

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Мэр Харькова Игорь Терехов объявил, что в городе прекратилось движение электротранспорта.

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«Мы эвакуируем людей из метрополитена. На маршруты наземного электрического транспорта выведены дополнительные автобусы», — заявил он.

Трамваи и троллейбусы в городе не курсируют. После завершения тревоги на дороги отпустим дополнительные автобусы.

Такая же ситуация сложилась во Львове.

Глава города Андрей Садовой подчеркнул, что в городе, кроме отсутствия электричества, прекратилась подача воды и отопления. Он подчеркнул, что все возобновят после запуска дизельных генераторов.

«Из-за отсутствия электроэнергии оповещения во Львове могут работать с перебоями. Об отбое тревоги будут дополнительно сообщат машины с громкоговорителями», — написал он в своем Telegram-канале.

Мэр Львова призвал водителей быть внимательными на дорогах, так как большая часть светофоров отключилась. Регулировать движение отправят сотрудников дорожной полиции.

В среду, 23 ноября, после ударов по энергетической системе Украины прекратили работать энергоблоки Южно-Украинской атомной электростанции. Ряд регионов страны полностью остался без света. Отключения также затронули Молдавию и Приднестровье.