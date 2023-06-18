Мир 18 июня 2023, 18:57 Мэр Харькова заявил, что жители не готовы к улице имени Бандеры Мэр Харькова Терехов: жители не готовы к появлению улицы в честь националиста Бандеры Wadco2 // CC BY-SA 4.0 / Википедия

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Харьковчане не готовы к появлению в городе улицы, названной в честь одного из идеологов украинского национализма Степана Бандеры. Такое заявление сделал мэр Харькова Игорь Терехов, написал ТАСС.

«Я пока не представляю этого. <…> Мы пока не рассматриваем такую возможность», — сказал он.

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Терехов также добавил, что в последнее время «сознание харьковчан сильно изменилось». По словам мэра, в планах около 400 топонимов, но происходить все будет постепенно.

«Аргументы и Факты» писали, что в Харькове, с подачи мэра Терехова, появились новые названия улиц — в честь погибших боевиков ВСУ. Издание писало, что переименования улиц начались со Львова, где самым популярным местом в центре города стал бандеровский ресторан «Крыивка». Улицы в честь Бандеры — одного из создателей ОУН-УПА*, уже появились в различных населенных пунктах Украины.

Ранее поляков обеспокоили сувениры с Бандерой в центре Кракова. При этом ранее сторонников националиста хотели признать врагами Польши.

«На витрине рядом с Зеленским убийца Бандера и надпись „слава нации“», — рассказывали жители.

* ОУН-УПА — запрещенная в России националистическая экстремистская организация.