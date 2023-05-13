Мир 13 мая 2023, 02:30 Харьковчан призвали эвакуироваться из-за обстрелов ВСУ ВГА Харьковской области призвала жителей эвакуироваться из-за частых обстрелов ВСУ РИА «Новости»

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Военно-гражданская администрация Харьковской области призвала жителей эвакуироваться из-за участившихся обстрелов ВСУ. Об этом сказано в сообщении администрации в Telegram-канале.

«В связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ и с целью избежать жертв среди мирного населения Военно-гражданская администрация Харьковской области рекомендует вам на время покинуть территорию нашей области до установления благоприятных для жизни условий», — предупредили в администрации людей.

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Российские власти выразили готовность оказать помощь населению при эвакуации.

Накануне российская система ПВО уничтожила украинскую тактическую ракету «Точка-У» и беспилотник «Валькирия» в Харьковской области. Также в районе Куземовки огнем ЗРК «Панцирь-С» ликвидировали беспилотник «Валькирия».