Мир 09 марта 2023, 11:12 Харьков остался без света «Страна.ua»: весь Харьков остался без света

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Весь Харьков и часть Харьковской области остались без электричества. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на информацию региональной энергетической компании.

«Укрэнерго» предупредила о превентивных ограничениях электроснабжения в связи с ракетной атакой «для уменьшения рисков». Также стало известно, что в Харьковской, Житомирской и Одесской областях повреждены объекты энергетической инфраструктуры. На местах уже работают ремонтные бригады.

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Глава администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram-канале, что прошедшей ночью в Харькове и Харьковской области зафиксировали «массированный ракетный удар». Предварительно, было не меньше 15 прилетов. Синегубов подтвердил попадание в объекты критической инфраструктуры и также отметил, что на месте трудятся все экстренные службы.

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В Киеве также экстренно отключили электроэнергию в части домов, 40% потребителей остались и без отопления.