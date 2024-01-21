Мир 21 января 2024, 16:56 Характеристики российских танков Т-80БВМ назвали лучшими в сравнении с Leopard Sohu: российские танки Т-80БВМ превзошли немецкие Leopard по всем пунктам РИА «Новости»

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Задействованные в зоне проведения специальной военной операции российские танки Т-80БВМ превзошли по своим характеристикам немецкие боевые машины Leopard. Они лучше показали себя в условиях реальных боевых действий и продемонстрировали чудеса маневренности. Об этом говорится в материале китайского издания Sohu.

Авторы материала отметили, что полученные украинскими военными немецкие танки Leopard так и не смогли адаптироваться к сложному рельефу, что существенно сказалось на возможностях использовать их в боях.

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Российская боевая машина также превзошла по мощности американские танки M1 Abrams благодаря установленному газотурбинному двигателю. Он обеспечивает проходимость машины в условиях бездорожья и дает экипажу возможность совершать сложные маневры, не прекращая обстрела из систем вооружения.

Командующий российскими танковыми войсками в беседе с авторами материала отметил, что танк Т-80БВМ задействовали в наступлении на Запорожском направлении. Он подчеркнул, что машина позволяет интегрировать дополнительные устройства связи и защиты, чем еще сильнее увеличивает производительность.

Танки Т-80БВМ оснастили комплексом активной защиты «Арена-М». Система перехватывает снаряды и ракеты при помощи специальных боеприпасов. Кроме того разработка НПО «Высокоточные комплексы»» (входит в «Ростех») преодолевает глушители сигналов связи.