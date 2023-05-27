Мир 27 мая 2023, 09:02 Характер стычек украинцев и россиян на зарубежных курортах изменился МК: украинцы и россияне стали меньше конфликтовать на зарубежных курортах РИА «Новости»

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Зарубежные курорты, на которых россияне собираются провести отпуск этим летом, приняли меры для предотвращения возможных конфликтов между гражданами России и Украины. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

«В плане стычек россиян с украинцами самыми сложными для нас были весна и лето прошлого года», — признался представитель одной из турфирм.

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По его словам, постоянно приходилось вызывать полицию. Постояльцы отелей жаловались на взаимные оскорбления и даже драки.

Теперь специалисты туриндустрии решили расселять россиян и украинцев по разным отелям и отдельно проводить экскурсионные программы для граждан каждой из стран.

Особенно жесткий запрет действует на морских прогулках. По данным издания, на одно судно россиян, украинцев, поляков и чехов не допускают ни при каких обстоятельствах.

Турагенты призывают отдыхающих не развязывать геополитику на пляже, отмечая, что нынешний курортный сезон намного спокойнее прошлогоднего.

Метрдотель одного из фешенебельных отелей Анталии рассказал, что отпускники могут повздорить, но не из-за геополитических разногласий, а потому что выпили лишнего.

Персонал гостиниц следит и не допускает стычек в ресторанах, у бассейна и у моря.

Ранее россиян жестоко избила толпа украинцев в Греции. На туристов из России напали на одном из пляжей в Афинах.