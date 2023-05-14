Мир 14 мая 2023, 17:53 Характер контрнаступления ВСУ объяснили в офисе Зеленского Подоляк назвал контрнаступление ВСУ серией действий, а не одномоментным событием Ministry of Defense of Ukraine

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Контрнаступление украинской армии в зоне специальной операции станет целой серией действий, а не разовым одномоментным событием. Об этом изданию Bild сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По его словам, некоторые из этих действий уже начались.

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«Это не будет выглядеть как разовое мероприятие на фронте. Артемовск стал лишь прелюдией к большой контратаке. Город — та самая дверь, которая откроется перед Украиной для успешного наступления», — сказал советник.

Ранее Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ не является решающим фактором, который предопределит судьбу противостояния с Россией. По его словам, некоторые западные СМИ обсуждают события на фронте, словно это битва за Средиземье из книг Толкиена или голливудский фильм.

Секретарь СНБО Украины Данилов сообщал, что у украинского командования все еще нет окончательного плана контрнаступления.