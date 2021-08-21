Американские солдаты могут потерять веру в целесообразность 20-летней операции США в Афганистане на фоне хаоса, который начался в республике во время вывода войск. Об этом заявил вице-президент организации «Американские ветераны Ирака и Афганистана» Тим Портер.

Во время разговора с РИА «Новости» Портер отметил, что вывод военных и гражданских можно было спланировать лучше, и не допустить, чтобы тысячи соотечественников остались на захваченной противником земле.

«Год назад мы опрашивали наших членов, и ветераны считали, что их служба в Афганистане того стоила. Сейчас я больше всего опасаюсь, что и ветераны, и их семьи начнут в этом сомневаться», — приводит агентство слова собеседника.

Портер добавил, что больше всего ветеранов, с которыми он пообщался, удивила стремительность наступления сторонников движения «Талибан»*. Она застала врасплох американское командование. Он выразил надежду, что США смогут вывезти из Афганистана своих граждан и местных жителей, которые сотрудничали с ними.

В конце прошлой недели талибы* захватили власть в Афганистане. До этого США вывели из республики свои войска, которые перебросили туда 20 лет назад.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.