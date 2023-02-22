Мир 22 февраля 2023, 07:47 Хаос и травля. Украинские беженцы ужаснулись беспределу в американских школах San Francisco Сhronicle: украинские беженцы пожаловались на хаос в школах Сан-Франциско Unsplash

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Семья украинских беженцев, в которой есть 13-летняя школьница, ужаснулась беспределу в учебных заведениях Сан-Франциско. Поступив в местную государственную школу, Яна столкнулась с травлей, кроме того, ученики безнаказанно срывают уроки, вскакивают на парты, ругаются, оскорбляют друг друга. Украинцы поделились впечатлениями с журналистами издания San Francisco Сhronicle.

Яна призналась, что судила об американских школах в основном по фильмам, где часто демонстрировали идиллические условия для учеников. Однако в средней школе Marina Middle School, все оказалось иначе.

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«Она рассказывала нам, и мы были в ужасе», — отметила тетя Яны.

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Но хаос, который девочка наблюдала в первую неделю, был только началом. Потом началась травля: в течение месяца у нее украли телефон, а однажды несколько учеников стали ей угрожать.

«Они начали кричать, ругаться и приближаться к ней», — рассказала ее тетя.

Девочка перестала ходить в школу, а ее близкие стали добиваться ее перевода в другую школу, где украинка могла бы «не опасаться за свою безопасность». Но чиновники отказались помочь и убеждают беженку вернуться в учебное заведение.

В San Francisco Сhronicle подчеркнули, что проблема, с которой столкнулась семья беженцев, становится все более острой в средних школах Сан-Франциско. Издевательства, насилие, невыносимые условия обучения уже стали там нормой.