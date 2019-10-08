Хантсман: Россия будет лучшим партнером США
Бывший посол США в РФ Джон Хантсман заявил о необходимости развития русско-американского диалога, сообщило РИА ФАН со ссылкой на Wall Street Journal.
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Как иронично заметил Хантсман, США заняли позицию «пригнись и накройся», лишив отношения между странами перспектив.
Экс-посол призвал Вашингтон пересмотреть отношения с Москвой и создать пространство для дискуссий о России.
«Нашей целью должна стать Россия, которая будет одновременно лучшим партнером. Устанавливать доверие в этих отношениях нелегко, и чтобы завоевать его, потребуется время», — указал дипломат.
3 октября посол Соединенных Штатов Джон Хантсман завершил свою работу в России. Его супруга Мэри-Кей Хантсман в прощальном обращении в своем Instagtam заявила, что ему досталось «худшее время быть послом США в Москве».