Хантсман: Россия будет лучшим партнером США

«На дне двусторонней напряженности». Что западные СМИ пишут об уходе американского посла Хантсмана Подробнее

Как иронично заметил Хантсман, США заняли позицию «пригнись и накройся», лишив отношения между странами перспектив.

Экс-посол призвал Вашингтон пересмотреть отношения с Москвой и создать пространство для дискуссий о России.

«Нашей целью должна стать Россия, которая будет одновременно лучшим партнером. Устанавливать доверие в этих отношениях нелегко, и чтобы завоевать его, потребуется время», — указал дипломат.

3 октября посол Соединенных Штатов Джон Хантсман завершил свою работу в России. Его супруга Мэри-Кей Хантсман в прощальном обращении в своем Instagtam заявила, что ему досталось «худшее время быть послом США в Москве».