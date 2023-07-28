Мир 28 июля 2023, 07:00 Хантеру Байдену не поможет даже отец. Белый дом — о шансах сына президента на помилование Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер: Джо Байден не помилует своего сына РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден не помилует своего сына, несмотря на такую возможность. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об этом на брифинге, сообщил The New York Post.

Репортер Fox News Марк Мередит спросил, есть ли вероятность, что Джо Байден помилует Хантера Байдена. Карин Жан-Пьер заверила журналистов, что этого не случится.

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«Нет. <…> Я просто сказала „нет“ — я только что ответила», — сказала она.

Американский президент получил неограниченные полномочия в части помилования даже за федеральные преступления. Таким правом пользовались Билл Клинтон и Дональд Трамп. Первый снял судимость со своего сводного брата, второй — с застройщика. Издание сообщило, что одна подпись Джо Байдена позволит его сыну избежать уголовного наказания.

Хантера Байдена обвинили в незаконном хранении оружия. Для того чтобы снять это обвинение и избежать тюремного заключения, он пошел на сделку со следствием и признал вину в двух налоговых нарушениях. Однако досудебное соглашение сорвалось из-за вмешательства федерального судьи штата Делавэр Мэриеллен Норейки, которая поставила под сомнение его условия и нашла несоответствия в деле.