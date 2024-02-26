26 февраля 2024, 19:43
Хантер Байден решил отказаться от наркотиков
Сын Байдена заявил об отказе от наркотиков, чтобы помочь отцу на выборах
Сын действующего президента США Хантер Байден назвал свой отказ от употребления запрещенных веществ важным решением для переизбрания отца на второй срок. Об этом он рассказал в интервью изданию Axios.
Хантер Байден заметил, что сейчас на карту поставили «гораздо больше», чем он сам. Речь идет о «будущем демократии» в стране.
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«Может быть, это последнее испытание для выздоравливающего — я не знаю», — добавил сын Джо Байдена.
По данным американских СМИ, наследник Байдена потратил 872 тысячи долларов на секс-услуги, наркотики и порно. Указанные траты он совершил с 2016 по 2019 год — до избрания его отца главой государства. В этот период Байден-младший тратил сотни тысяч долларов на эскортниц, роскошные отели, экзотические автомобили и другие личные нужды.
По новому обвинению в неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов (более 128 миллионов рублей) Хантер Байден может сесть в тюрьму на 17 лет.
США
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Джо Байден
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