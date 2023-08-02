Мир 02 августа 2023, 09:03 Хамство Украины приведет к сокращению поддержки со стороны Запада Washington Examiner: Украина хамит в ответ на полученную от Запада помощь РИА «Новости»

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Агрессивное поведение Украины заставляет Запад усомниться в признательности за продолжающуюся помощь. Такое мнение выразил автор материала для Washington Examiner.

Он выразил удивление по поводу того, что украинские официальные лица ведут себя все более грубо, когда крупные иностранные партнеры просят некоторой благодарности.

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По мнению автора материала, власти Украины надеются таким образом получить доступ к эффективному оружию и максимальной финансовой помощи. Однако оскорбления вместо благодарности могут в конечном итоге привести к тому, что поддержка сократится, указал он.

Ранее с замечанием о неблагодарности Украины выступил министр канцелярии президента Польши Марчин Пшидач. После этого украинский МИД вызвал к себе посла Бартоша Цихоцкого.

В конце июля депутат Европейского парламента от партии «Национальное объединение» Эрве Жювен заявил, что Украина является самой коррумпированной страной в мире. Политика Евросоюза по отношению к ней ошибочна, подчеркнул политик.