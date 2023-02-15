Мир 15 февраля 2023, 17:45 Хамство с подтекстом. Лавров объяснил, почему Швеция и Дания молчат о «Северных потоках» Лавров назвал хамством молчание Швеции и Дании по поводу диверсии на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Власти Дании и Швеции позволяют себе полгода не отвечать на официальные обращения премьер-министра России Михаила Мишустина касательно расследования происшествия на «Северных потоках», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр назвал такое отношение хамством, сообщило РИА «Новости».

«Если наши послы раз в месяц напоминают премьер-министрам этих стран, что все-таки к вам обратились, ну, напишите хотя бы, мол, получили обращение, но пока заняты. Даже этого нет», — подчеркнул глава МИД.

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По словам Лаврова, такое хамство на самом деле говорит о желании скрыть полный провал попыток затушевать ответственность коллективного Запада во главе с США в этой диверсии.

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Министр подчеркнул, что взрывы на газопроводах были настоящим террористическим актом. Он также обратил внимание на расследование журналиста Сеймура Херша, который назвал причину этой диверсии.

«Главное было не дать Германии почувствовать себя в энергетической комфортной зоне», — напомнил Лавров.