«Хамство с бескультурьем». Внешний вид Зеленского жестко раскритиковали на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский надевает на официальные международные встречи то, что идет вразрез с этикетом. Об этом заявила эксперт по дипломатическому протоколу, президент Etiquette School Наталья Адаменко.

«Правила поведения между людьми и государствами есть, они прописаны и им нужно следовать. Сегодня некоторые моменты <…> упрощаются в протоколе и этикете. Но не надо подменять понятия: свобода, демократия и хамство с бескультурьем — абсолютно разные вещи», — пояснила в эфире радиостанции «Эхо Киева» Адаменко.

Она добавила, что в дипломатии огромное значение имеет любая деталь во внешнем виде. Пренебрегать этими правилами просто нельзя. Эксперт напомнила несколько ситуаций с Зеленским. Например, в неподобающем виде украинский лидер вышел к представителям Японии.

«Как можно было прийти на встречу с японскими дипломатами в джинсах и бейсболках? Это же японцы, они еще недавно научились за руку здороваться с европейскими политиками, а тут такой шок. И вряд ли будут прощать», — заявила Адаменко.

В самом начале своего президентского срока Зеленский надел черную рубашку с закатанными рукавами на встречу с главами МИД. По словам Адаменко, такой наряд был недопустим.

Специалист отметила, что внешний вид Зеленского не имеет ничего общего с экс-президентом США Бараком Обамой. Тот любил носить рубашки с закатанными рукавами, но выбирал исключительно белоснежные. Кроме того, он появлялся в таком виде только перед подчиненными, но никак не перед представителями других стран.