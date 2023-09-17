Мир 17 сентября 2023, 16:13 Хамские заявления Подоляка о Китае и Индии стали ловушкой для Зеленского Экс-морпех США Бетерлик: слова Подоляка подставили Зеленского перед Совбезом ООН РИА «Новости»

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Заявления о слабом интеллектуальном потенциале Китая и Индии советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка поставили лидера страны Владимира Зеленского в неудобное положение перед заседанием Совета Безопасности ООН. Об этом в эфире YouTube-канала журналиста Дэнни Хайфона заявил бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик.

Он подчеркнул, что Подоляк поставил крест на желании Зеленского переманить на свою сторону не только представителей Китая и Индии, но и диаспор стран Юго-Восточной Азии в других странах.

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«[Подоляк] оскорбил подавляющую часть Евразии — в России, Китае, Индии, и всех, кто находится между ними. Он оскорбил всех этих людей, которых теперь Зеленский попытается „очаровать“. Кто на это купится и почему?» — задался вопросом Берлетик.

Бывший военный добавил, что от выступления Зеленского на предстоящем заседании можно ничего не ждать. Все его попытки добиться заинтересованности со стороны нейтральных стран окажутся безуспешными.

«Никто не торопится спасать Зеленского или Запад и его прокси-войну на Украине», — подчеркнул собеседник журналиста.

Свои скандальные заявления Михаил Подоляк сделал во время интервью журналистке Наталье Влащенко. После того, как видео разошлось по Сети, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин потребовала от украинского политика объяснить свои слова.

Подоляк совершил две попытки оправдаться, но обе оказались неудачными. Сначала он заявил, что слова вырвали из контекста и подали в искаженном виде. После признал, что перепутал слово «интеллект» и перефразировал свое заявление на «слабый аналитический потенциал», чем только ухудшил свое положение.