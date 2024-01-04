Мир 04 января 2024, 11:30 Хаменеи после теракта в Кермане призвал военных избегать конфронтации с США NYT: Иран ответит на теракт в Кермане ударами по базам США Global Look Press

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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи после теракта в Кермане призвал военное руководство проявить стратегическое терпение и избегать прямой конфронтации с США. Об этом сообщила газета The New York Times.

Сразу после теракта на кладбище, где похоронен генерал Касем Сулеймани, Хаменеи пообещал жесткий ответ. Однако, как заверили источники издания, позже он изменил свое решение.

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Газета уточнила, что лидер Ирана распорядился ограничить ответ тайными операциями против Израиля и нападениями прокси-группировок на базы США в Сирии и Ираке. Собеседники NYT добавили, что Хаменеи рассматривает атаки в Иране и Ливане как часть одной израильской кампании.

Накануне в Кермане прогремели два взрыва на мероприятии, посвященном четвертой годовщине со дня смерти Сулеймани. В результате теракта погибли 95 человек, больше двухсот получили ранения.