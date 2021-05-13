ХАМАС возобновил ракетные обстрелы Израиля

В ночь на 13 мая бойцы палестинских группировок в секторе Газа возобновили ракетные обстрелы Израиля после нескольких часов паузы. Сирены воздушной тревоги звучали на юге и в центральной части Израиля, в том числе и в Тель-Авиве.

Сирены также звучали в северных городах страны, которые находятся на дальнем расстоянии от Газы. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на The Jerusalem Post. Тревога была объявлена в населенных пунктах в исторической области Галилея.

Израиль ответил на ракетные обстрелы ударами по сектору. Огонь вели по зданию, где находятся разведслужбы палестинского движения ХАМАС, и банку, через который группировка проводит финансовые операции.

Во время ночных обстрелов пострадали пять человек в Петах-Тикве недалеко от Тель-Авива.

Всего за последние три дня в сторону Израиля было выпущено из Газы около 1,5 тысячи ракет. Около 350 ракет не долетели до территории страны, а сотни других удалось перехватить системой ПВО «Железный купол».

Ранее востоковед-политолог Елена Супонина заявила, что обострение палестино-израильского конфликта могло произойти из-за политики США. Она отметила, что с приходом к власти Джо Байдена, правительство Штатов изменило отношение к противникам Тель-Авива.