Мир 26 ноября 2023, 17:51 ХАМАС решил освободить израильтянина с российским паспортом Channel 12: в воскресенье ХАМАС может освободить израильтянина с гражданством РФ Mohammed Talatene / dpa / Global Look Press

Читать 360tv в

Палестинское движение ХАМАС в воскресенье, 26 ноября, может освободить заложника из Израиля с российским гражданством. Об этом сообщил телеканал Channel 12.

По информации источника, передача этого заложника пройдет до освобождения очередной партии пленных, в которую включили 13 израильтян. Предварительно, ХАМАС отпустит их в рамках соглашения о прекращении огня в воскресенье.

Реклама

Ранее руководство ХАМАС и Израиль достигли договоренности о временном прекращении конфликта, который начался 7 октября. Стороны прекратили боевые действия на четыре дня для обмена арестованных и заложников.

Армия обороны Израиля ранее пригрозила, что прервет режим перемирия, если ХАМАС не отпустит очередную партию заложников до полуночи воскресенья. В палестинском движении заявили в ответ, что ЦАХАЛ не выполнил условия по допуску в сектор Газа грузовиков с гуманитарной помощью.