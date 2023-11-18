Мир 18 ноября 2023, 21:46 ХАМАС потерял связь с группами, которые отвечают за жизнь заложников Al-Qahera Al-Ekhbariya: ХАМАС потерял связь с группами, отвечающими за пленников РИА «Новости»

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Радикальное палестинское движение ХАМАС, которое удерживает заложников в секторе Газа, заявило о потере связи с ответственными за жизни пленных группировками. Информацию об этом опубликовал телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya.

В заявлении ХАМАС сказано, что боевики потеряли контакт с теми, кто должен охранять заложников. Теперь неизвестно, что случится с удерживаемыми людьми. О причинах отсутствия связи неизвестно.

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Ранее издание Yedioth Ahronoth сообщило, что Израиль отказался идти на сделку с ХАМАС по освобождению заложников по формуле «50 на 50». Еврейскому государству не понравились условия, которые предложили палестинские боевики. Радикалы призвали прекратить обстрелы Газы на три дня, чтобы отправить гуманитарную помощь в анклав.

По словам посла Израиля в России Александра Бен Цви, ХАМАС прервал все переговоры с еврейским государством об освобождении пленников. Он отметил, что движение до сих пор не предоставило список заложников.