Мир 30 ноября 2023, 18:42 ХАМАС передал Красному Кресту двух израильских заложников ЦАХАЛ: двоих пленных ХАМАС передали МККК и направили в Израиль Pxhere

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Палестинское движение ХАМАС передало представителям Красного Креста двоих израильских пленных. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«По информации, предоставленной Красным Крестом, двое похищенных израильтян были переданы им и направляются на территорию Израиля. Ожидается, что в ближайшие часы Красному Кресту будут переданы дополнительные израильские заложники», — передали в Армии обороны Израиля.

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Позже армейская пресс-служба добавила, что Красный Крест передал двух похищенных израильтян отряду элитного подразделения ЦАХАЛ и отряду ШАБАК. Сейчас они уже находятся на израильской территории и направляются на базу Хацер.

Ранее палестинское движение ХАМАС обещало освободить десятерых удерживаемых в секторе Газа заложников, среди них двое россиян. По последним данным, до сих пор остаются заложниками палестинского движения в анклаве семеро граждан России.