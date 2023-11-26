Мир 26 ноября 2023, 02:20 ХАМАС передал Красному Кресту 20 заложников Бойцы военного крыла ХАМАС освободили 13 израильтян и 7 иностранцев РИА «Новости»

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Палестинское движение ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста 20 заложников, в числе которых оказались 13 израильтян и семь иностранцев. Об этом группировка сообщила в своем Telegram-канале.

«В рамках гуманитарного перемирия „Бригады аль-Кассама“ передали Красному Кресту 13 задержанных израильтян и семь иностранных граждан», — сказано в публикации.

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Среди похищенных, оказавшихся на свободе, были граждане Таиланда.

Ранее Израиль пригрозил возобновлением боевых действий из-за паузы в освобождении заложников. ЦАХАЛ обещал продолжить обстрелы, если бы вторую группу пленных не отпустили до полуночи.

ХАМАС затянул этот процесс, требуя, чтобы Израиль выполнил условия соглашения о перемирии, которые затрагивали въезд грузовиков с гуманитарной помощью на север Газы. Также движение потребовало освобождения всех палестинских заключенных.

При этом ранее представители армии обороны Израиля заявляли, что на территории сектора Газа группировка до сих пор удерживает примерно 215 заложников.