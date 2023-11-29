Мир 29 ноября 2023, 14:58 ХАМАС освободит нескольких россиян вне сделки с Израилем в знак признательности Путину Представитель ХАМАС: нескольких россиян освободят в знак признательности Путину Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/globallookpress

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Нескольких заложников с российским гражданством освободят вне сделки с Израилем о временном перемирии. Об этом сообщил замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук на своей странице в соцсети X.

Представитель группировки заявил, что такое решение приняли в знак признательности за позицию президента России Владимира Путина в отношении палестинского народа. Марзук напомнил, что единственным мужчиной-заложником, которого освободил ХАМАС, был россиянин Рон Кривой.

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«Сегодня другие будут освобождены вне сделки (c Израилем — прим. ред.) в знак признательности за похвальную позицию президента Путина», — пообещал представитель движения.

Он не уточнил, сколько именно россиян планируется освободить.

Утром 29 ноября стало известно, что в израильские больницы доставили 12 освобожденных движением ХАМАС заложников. Среди них были 10 израильтян и два гражданина Таиланда, сообщил RT.

Ранее российские врачи осмотрели 761 эвакуированного из сектора Газа, 18 человек доставили в медицинские учреждения. В двух случаях специалисты диагностировали минно-взрывные травмы.