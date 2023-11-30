Мир 30 ноября 2023, 16:52 ХАМАС освободит 10 заложников, в том числе двух россиян AFP: ХАМАС освободит двух россиян и еще восемь заложников Vuk Valcic/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Палестинское движение ХАМАС освободит 10 удерживаемых в секторе Газа заложников. Среди них — двое россиян, сообщили источники Agence France-Presse.

В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщили, что Израиль подтвердил продление перемирия с ХАМАС на день после того, как появился новый список заложников на освобождение. В перечень вошли 10 женщин и детей.

Реклама

«Десять израильских заложников будут освобождены из сектора Газа в четверг, двое из них имеют российское гражданство», — сообщили журналисты.

Семеро россиян до сих пор остаются заложниками палестинского движения в анклаве. РФ и Израиль постоянно контактируют и внимательно следят за ситуацией с пленными.

Накануне ХАМАС освободил двух российских заложников в ответ на просьбу руководства РФ. Замглавы политбюро организации Абу Марзука до этого пообещал, что ХАМАС выпустит нескольких россиян в знак признательности президенту Владимиру Путину за его позицию в отношении палестинского народа.