Мир 26 ноября 2023, 18:28 ХАМАС освободил пленного россиянина ХАМАС объявил об освобождении заложника с российским гражданством Abed Rahim Khatib / dpa / Global Look Press

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Палестинское движение ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста заложника с российским гражданством. Его освободили в знак признания позиции РФ, указали в Telegram-канале движения.

«Исламское движение сопротивления ХАМАС освободило задержанного, имевшего российское гражданство», — отметили в публикации.

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Отмечается, что решение освободить россиянина ХАМАС принял «в ответ на усилия президента РФ Владимира Путина и в знак признания российской позиции».

Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале подтвердила эту информацию.

«Освобожден и передан Красному Кресту обладатель российского паспорта. В ближайшее время, как только это будет возможно, российские дипломаты посетят его. Это освобождение произошло вне списка об обмене», — заметила дипломат.

В воскресенье, 26 ноября, в Москву прибыли члены семей израильтян с российским гражданством, удерживаемых в заложниках ХАМАС с 7 октября.

Ранее руководство ХАМАС и Израиль достигли договоренности о временном прекращении конфликта, который начался 7 октября, на четыре дня для обмена арестованных и заложников. По данным представителей израильской армии, на территории сектора Газа до сих пор находятся примерно 215 заложников.