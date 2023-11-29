Мир 29 ноября 2023, 18:45 ХАМАС освободил двух российских заложников в ответ на просьбу России Бригады «Аль-Кассам» сообщили об освобождении двух российских заложников unsplash.com

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Военное крыло палестинского движения ХАМАС, бригады «Аль-Кассам», сообщило об освобождении двух российских заложников в ответ на просьбу руководства РФ. Об этом организация заявила в Telegram-канале.

«Мы освободили двух задержанных россиян», — подчеркнули представители ХАМАС.

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До этого израильские СМИ со ссылкой на замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзука сообщили, что двух израильтянок с российским гражданством освободят в среду в секторе Газа.

Сам Марзук в соцсети написал, что ХАМАС освободит нескольких граждан РФ в знак признательности президенту Владимиру Путину за его позицию в отношении палестинского народа.

Днем 29 ноября движение заявило о гибели по меньшей мере трех израильских заложников из-за обстрелов сектора Газа, сообщил RT. Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари рассказал, что ХАМАС за два дня гуманитарного перемирия отпустит 20 израильских заложников.