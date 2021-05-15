ХАМАС объявило о прекращении огня на 2 часа

Представитель военного крыла ХАМАС «Бригад аль-Кассам» Абу Убайда заявил, что движение прекращает ведение огня по Тель-Авиву, сообщило РИА «Новости».

Огонь прекращается на два часа — с 22:00 до полуночи.

«„Бригады аль-Кассам“ дают жителям Тель-Авива перемирие на два часа, с 22:00 до 24:00», — приводит агентство слова Убайда.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной произошло в начале мая. Тогда израильские власти выселили несколько арабских семей из иерусалимского квартала Шейх-Джаррах по решению суда, после чего в стране вспыхнули протесты и беспорядки. э

Столкновения на улицах переросли в военное противостояние. 10 мая в ситуацию вмешалась радикальная палестинская группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа. Израиль отказался выполнить ее требования, поэтому члены группировки обстреляли территорию страны из ракетных установок.

Начиная с 10 мая с территории Газы по Израилю было выпущено свыше 2,8 тысяч ракет. Более 400 из них упали на территории анклава, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус. В израильской армии заявили, что до перемирия еще далеко.