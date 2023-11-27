Мир 27 ноября 2023, 19:46 ХАМАС объявил о договоренности по продлению перемирия с Израилем ХАМАС: достигнута договоренность с Израилем о перемирии еще на два дня Pxhere

Читать 360tv в

Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня. Об этом представители организации заявили в Telegram-канале.

«Исламское движение сопротивления ХАМАС сообщает, что с братьями в Катаре и Египте достигнута договоренность о продлении временного гуманитарного перемирия еще на два дня на тех же условиях, что и предыдущее перемирие», — сообщили в ХАМАС.

Реклама

Глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван сообщал, что за это время удастся освободить 20 израильских заложников в обмен на 60 палестинских заключенных из тюрем Израиля. Возможно освобождение 11 израильских заложников из Газы.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после того, как движение ХАМАС выпустило в сторону израильских регионов тысячи ракет. Израиль начал наносить ответные удары, объявив о переходе страны в «состояние войны». Число погибших в секторе Газа с начала эскалации конфликта возросло до 16 тысяч. Еще 35 тысяч человек в палестинском анклаве получили ранения.

Ранее американские чиновники разделились на два лагеря из-за ситуации в Газе. Конфликт стал самой большой проблемой за все время президентства американского лидера Джо Байдена.