Халк уничтожил звезду Трампа на «Аллее славы». Видео

По данным сайта, мужчина уничтожил звезду американского президента киркой. На ее месте какое-то время зияла яма, которую оперативно залили цементом, разгладили и покрасили. Акт вандализма попал в на видео.

По данным полиции, вандала пока не нашли. Стоимость ущерба оценили в пять тысяч долларов. Трамп получил свою звезду на «Аллее славы» в 2007 году за шоу «Ученик». Ее уже не раз разрисовывали и разбивали кувалдой. В 2018 году мужчину, который уничтожил звезду киркой, приговорили к условному сроку за вандализм.

Сейчас на «Аллее славы» более 2,5 тысячи звезд.

Самому Трампу сейчас не до именной звезды на Голливудском бульваре — медики выявили у президента Соединенных Штатов коронавирус. У 74-летнего американского лидера поднялась температура. Врачи решили, что его нужно на всякий случай положить в военный госпиталь.