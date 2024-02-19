Мир 19 февраля 2024, 04:28 Хакеры взломали украинские СМИ, запостив кадры освобождения Авдеевки «Страна.ua»: хакеры взломали украинские СМИ и показали освобождение Авдеевки Freepik

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Киберпартизаны взломали аккаунты нескольких ведущих украинских СМИ, включая ресурс «Украинская правда», и опубликовали неконтролирумые редакциями видеосообщения. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«„Украинская правда“ ранее сообщала, что в ее Twitter-аккаунте разместили сообщение о гибели 1500 украинских военных в Авдеевке. Восстановить доступ к нему получилось только вечером», — уточнил канал.

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По информации Госспецсвязи атакам хакеров подверглись также ресурсы «Телеграфа», «Апострофа» и «Лиги».

На сайте издания «Лига» выложили новость о разгроме элитных подразделений ВСУ в Авдеевке. Редакция сайта заявила о непричастности к публикации, сообщило РИА «Новости».

Ранее газета The New York Times сообщила, что Украина потеряла свои лучшие подразделения в Авдеевке, пытаясь удержать город. Авторы материала отметили, что истощение войск говорит о том, что Украина испытывает серьезные проблемы с живой силой, а не только с дефицитом боеприпасов и нехваткой боевой техники.