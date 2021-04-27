Хакеры взломали сервера полиции Вашингтона

Сервер полиции Вашингтона стал целью хакерской атаки. ФБР начало расследование.

«Мы знаем о несанкционированном доступе к нашему серверу. Мы привлекли ФБР с целью проведения всестороннего расследования этой проблемы», — сообщили в пресс-службе полиции американской столицы.

По данным американских СМИ, в компьютерную систему полиции Вашингтона могли заразить вирусом, с помощью которого злоумышленники вымогали деньги у жителей.

Ранее хакеры из группировки REvil взломали сеть тайваньского поставщика Apple компании Quanta Computer Inc. и похитили секретные чертежи устройств на 50 миллионов долларов.