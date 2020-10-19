Хакеры взломали сайт парламента Киргизии и потребовали выкуп

В понедельник сайт киргизского парламента атаковали хакеры. Взамен на пароли и данные они просят круглую сумму. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.

«Наши специалисты сейчас работают над тем, чтобы вернуть контроль за сайтом. Думаю, временно мы его просто полностью отключим и он не будет функционировать», — рассказал РИА «Новости» представитель пресс-службы парламента.

Есть версия, что проблемы с безопасностью сайта могли возникнуть после захвата здания несогласными 5 октября. В тот день помещения были полностью разгромлены.

Тем не менее хакеры из некой группы The Black Pirate разослали сотрудникам письмо, где заявили, что это именно они взломали сайт.

«Логины и пароли, личные данные, номера телефонов, а также еще несколько государственных сайтов находятся под нашим контролем. У нас имеется база данных граждан Киргизии. Во избежание продажи личных данных просим отправить 10 тысяч долларов», — передает «Интерфакс» содержание письма.

Представитель парламента заявил, что платить хакерам они не собираются. Также не исключен вариант создания нового сайта.

Несколько дней назад ЦИК Киргизии назвал предварительную дату выборов.