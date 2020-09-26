Хакеры взломали сайт Белтелерадиокампании и показали видео с оппозиционных Теlеgrаm-каналов

Во время прямого эфира телеканала «Беларусь-24» в результате хакерской атаки несколько минут транслировался клип, созданный на основе видероликов с оппозиционных Telegram-каналов.

По данным радио «Говорит Москва», атаку осуществили люди, которые называют себя «Кибер-партизанами Беларуси». Сейчас ни сайт, на котором транслируются программы гостелеканалов «Беларусь-1», «Беларусь-24» и других, ни ролик, недоступны.

В Минске состоялся женский марш протеста. Его участницы прошли от Комаровского рынка до площади Независимости. В демонстрации приняли участие около 300 активисток, некоторых из них задержала полиция.