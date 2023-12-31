Мир 31 декабря 2023, 19:02 Хакеры взломали сайт БелТА Хакеры атаковали сайт Белорусского телеграфного агентства Pxhere

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На сайт БелТА совершили кибератаку. Ответственность взяла на себя белорусская группа анонимных хакер-активистов «Киберпартизаны».

В Telegram-канале хакеры сообщили, что они взломали внутреннюю сеть и основные сайты компьютерной сети Белорусского телеграфного агентства.

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«Выкачено 90 гигабайтов данных (внутренние документы, бухгалтерия, личные данные сотрудников) <…> Зачищена вся бухгалтерия, рабочие станции», — заявили они.

Сайт БелТА действительно не работает. При загрузке страницы появляется сообщение о том, что невозможно получить к ней доступ. Как утверждают «Киберпартизаны» со ссылкой на собственные источники, работа сотрудников агентства в офисах парализована, компьютеры вышли из строя.

Ранее иностранные хакеры атаковали сайт Владимира Путина. Для защиты ресурса предприняли все необходимые меры, сейчас работает в штатном режиме.