  • Хакеры взломали грузинские сайты и разместили фото Саакашвили. Не устояла даже страничка президента

    28 октября 2019, 15:50

    Анатолий Минкин

    Более двух тысяч грузинских сайтов пострадало в результате хакерской атаки. Среди них порталы правительственных структур, судов, СМИ и общественных организаций и даже президента. Как сообщило издание Netgazeti, на главных страницах взломщики поставили фотографию Михаила Саакашвили с подписью на английском языке: «Я вернусь».

    Взлом сайтов оказался возможен после хакерской атаки на серверы грузинского провайдера Proservice. В компании заявили, что работают над устранением проблемы и обещают, что все заработает в течение одного часа.

    Взломаны оказались сайты районных и апелляционных судов, муниципальных властей Батуми, Кутаиси и Карели, сайт Верховного Совета Аджарии, Фонда развития СМИ, а также сайт президента Грузии и ряд СМИ.

    На момент написания материала сайт президента Грузии не работал. Однако скриншот с лицом бывшего президента страны уже разошелся по социальным сетям.

    Сам Михаил Саакашвили уехал из Грузии в 2013 году, после возбуждения против него ряда уголовных дел. Однако, несмотря на его отсутствие, «Единое национальное движение», которое он основал, стало самой влиятельной оппозиционной партией страны. Вернуться домой экс-грузинский лидер обещал уже не раз, но пока не сдержал своего слова.

    В данный момент он находится на Украине, где занимается партией «Рух новых сил».