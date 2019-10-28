Хакеры взломали грузинские сайты и разместили фото Саакашвили. Не устояла даже страничка президента

Взлом сайтов оказался возможен после хакерской атаки на серверы грузинского провайдера Proservice. В компании заявили, что работают над устранением проблемы и обещают, что все заработает в течение одного часа.

Взломаны оказались сайты районных и апелляционных судов, муниципальных властей Батуми, Кутаиси и Карели, сайт Верховного Совета Аджарии, Фонда развития СМИ, а также сайт президента Грузии и ряд СМИ.

На момент написания материала сайт президента Грузии не работал. Однако скриншот с лицом бывшего президента страны уже разошелся по социальным сетям.

Сам Михаил Саакашвили уехал из Грузии в 2013 году, после возбуждения против него ряда уголовных дел. Однако, несмотря на его отсутствие, «Единое национальное движение», которое он основал, стало самой влиятельной оппозиционной партией страны. Вернуться домой экс-грузинский лидер обещал уже не раз, но пока не сдержал своего слова.

В данный момент он находится на Украине, где занимается партией «Рух новых сил».