Хакеры взломали государственный телеканал Ирана и призвали свергнуть правительство | 360°

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Хакеры взломали государственный телеканал Ирана и призвали свергнуть правительство

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Хакеры взломали государственный телеканал Ирана. Выпуск новостей прервало изображение лица верховного лидера страны Али Хаменеи, на его лице была мишень. Об этом сообщило интернет-издание Readovka.

Хакеры также призвали свергнуть правительственный режим. Видеоряд сопровождался строчками: «Кровь нашей молодежи на ваших руках» и фотографиями девушек, погибших во время иранских протестов. Среди них была и 22-летняя Махса Амини, погибшая при странных обстоятельствах в полицейском участке.

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Хакерскую атаку организовала группа Эдалат-е Али («Правосудие Али»). Активисты также призывают не прекращать массовые протесты, пока граждане не добьются правосудия.

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Беспорядки продолжаются в Иране уже несколько недель. Они начались после похорон Махсы Амини, забитой до смерти из-за неправильного ношения хиджаба. В знак поддержки иранских женщин актрисы из Франции стали отрезать волосы. Среди них Марийон Котийяр и Шарлотта Генсбур.

Хакеры

Иран

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