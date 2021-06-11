Хакеры взломали компьютерные системы американской компании Electronic Arts (EA), которая занимается выпуском видеоигр. Об этом сообщила телекомпания CNN.

«Мы расследуем недавний случай вторжения в нашу сеть. Некоторая часть исходного кода игр, а также сопутствующих инструментов была похищена» — приводит CNN слова представителя компании.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Хакеры получили доступ к 780 гигабайтам данных, в числе которых исходный код игрового движка Frostbite. Он используется в сериях игр FIFA и Battlefield. Также хакеры получили доступ к инструментам для разработки футбольного симулятора FIFA 21.

CNN со ссылкой на аналитика Бретта Кэллоу, отметила, что похищенный код «теоретически может быть использован другими разработчиками, а еще его можно использовать для взлома игр».

В результате взлома утечки данных игроков, по информации телекомпании, не произошло.

Более восьми миллиардов паролей пользователей слили в Сеть. Подборка весом почти 100 гигабайт появилась на одном из популярных хакерских форумов. Интересно, что число слитых паролей почти в два раза больше, чем общее количество пользователей интернета во всем мире.