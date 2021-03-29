Хакеры взломали e-mail ответственных за кибербезопасность США

Хакеры после взлома IT-компании SolarWinds получили данные учетных записей электронной почты руководства Министерства внутренней безопасности США. Ценность добытой злоумышленниками информации не назвали.

Данные были украдены у и. о. главы министерства Чэде Вулфе, который занимал пост с 2019 по 2021 год, и у сотрудников отдела кибербезопасности, в обязанности которых входит отслеживание угроз США со стороны зарубежных стран. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP). При подготовке материала журналисты опросили более десятка бывших и нынешних сотрудников министерства.

«Взлом SolarWinds был триумфом для наших иностранных соперников и поражением для министерства внутренней безопасности», — сказал сенатор Роб Портман, главный представитель Республиканской партии в комитете по внутренней безопасности Сената США.

Представитель министерства Сара Пек сообщила изданию, что хакеры взломали учетные записи небольшого количества сотрудников.

Однако новая администрация США обещает издать указ, по сообщению AP, который позволит модернизировать средств обеспечения кибербезопасности среди федеральных ведомств.